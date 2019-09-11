衛生局長朱家祥（右3）提醒擁抱代替加油。（王志偉攝）

一個深深擁抱，或許就能阻止一場憾事！為響應世界心理健康日與全球接軌，花蓮縣衛生局結合縣內5大連鎖型超市，特別在賣場中秋節木炭等架上張貼1925諧音「依舊愛我」標誌，提醒有心理困擾的人，打專線，就有專人可傾訴及協助，一起阻止憾事發生！

「不要說加油、想開一點就好，因為這可能會造成無助的人更加沒有信心」，也是醫師的衛生局長朱家祥表示，於買氣熱絡的中秋檔期結合41家賣場參與「翻轉人生，從心守護」心理健康月活動，透過學習觀察、傾聽的技巧，讓第一線服務顧客的賣場人員成為「守門人」，共同牽起社會安全網。

朱家祥提醒，對於身邊心理陷入困擾或憂鬱的親友，在多叮嚀與心都可能造成負擔，事實上陪伴才是最重要的功課，用愛擁抱是最好的安慰，相信這個方法你我都做得到，希望大家發揮自殺守門人關懷角色。

10日為世界自殺防治日，門諾醫院也在門診大廳舉行宣導活動，除了呼籲民眾多關心身邊的人，透過心情溫度計的量表，教導民眾快速檢測自己的心理狀態與需求，現場更邀請醫護同仁與民眾共同簽署防範自殺公約，期盼每個人都能夠珍惜生命，活出精彩。如果發現自己或是親友的心情溫度計分數偏高，或是情緒突然感到低落、沮喪等，都可撥打1925(依舊愛我)或1995(你救救我)專線。

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