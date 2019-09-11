世界盃男籃錦標賽已逐漸進入尾聲，歐洲仍是籃壇霸主，8強佔了5席，16強9隊來自歐洲，但32支參賽球隊都中依舊有1支歐洲最弱球隊，那就是5場比賽只贏1場的蒙特內哥羅，但這支球隊卻擁有億元身價的巨星、魔術當家球星武切維奇。

分組預賽蒙特內哥羅與巴西、紐西蘭、希臘同組，結果1勝難求，來到17-32排名賽，又碰到土耳其和日本，最終敗給土耳其，大贏日本15分。

蒙特內哥羅獨立於2006年，土地面積13812平方公里，人口只有65萬，籃球和足球都是他們的發展強項，武切維奇是最具代表性的球星。

武切維奇上賽季打出生涯代表作，場均20.8分、12籃板、3.8助攻、1.1阻攻，可惜季後賽狀況下滑，場均11.2分、8籃板、3助攻，因此球季結束後僅與魔術簽下4年1億美元的合約。

武切維奇這次代表蒙特內哥羅打世界盃，可惜磨合得不理想，場均僅14.6分、6.4籃板，沒能打出應有身價和身手。

(中時電子報)