屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居赴港失聯遭中共拘留，行政院長蘇貞昌下午表示，對於國人同胞被中國拘留，政府嚴重關切，會讓陸委會等相關機關進行交涉，以保護國人安全為最優先。

李孟居上月赴香港失聯，大陸國台辦證實，李孟居已被拘留，理由是「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」。蘇揆說，會以安全為最優先考量，請陸委會進行交涉。

針對李孟居遭居留，府院今天都已表達關切態度。

(中時 )