蘇揆：嚴重關切李孟居遭居留 請陸委會進行交涉 16:012019/09/11 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居赴港失聯遭中共拘留，行政院長蘇貞昌下午表示，對於國人同胞被中國拘留，政府嚴重關切，會讓陸委會等相關機關進行交涉，以保護國人安全為最優先。 李孟居上月赴香港失聯，大陸國台辦證實，李孟居已被拘留，理由是「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」。蘇揆說，會以安全為最優先考量，請陸委會進行交涉。 針對李孟居遭居留，府院今天都已表達關切態度。 (中時 ) #李孟居 #蘇貞昌 #陸委會 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》機車發展油電並行，蘇貞昌盼共創雙贏 08:022019/09/09 財經 評韓造勢爆粗口 蘇貞昌：不知道為何藍提名這種人 10:382019/09/10 政治 蘇貞昌宣布高鐵南延屏東 苦苓嗆：為了騙選票 16:022019/09/10 娛樂 選舉年加預算會期 行政立法協調會報原則不開 19:372019/09/10 政治 蘇揆宣布高鐵南延屏東 學者批沒效用 04:102019/09/11 政治要聞 高鐵南延是選舉搞軌 04:102019/09/11 時論廣場 脫光光的政策買票 04:102019/09/11 時論廣場 什麼叫團結？游淑慧舉這兩人例子示警國民黨 09:212019/09/11 政治 李孟居失聯 國台辦：從事危害國安犯罪被查 10:572019/09/11 兩岸 李孟居證實被捕 卓榮泰：盡力保護安全及聯繫 14:482019/09/11 政治 政治熱門新聞 綠營要韓罷免自己 韓國瑜突然現身 - 政治 不演了？彭文正背書狂喊小英沒拿到博士學位！網嘆：GG - 政治 韓郭選誰？館長辦投票 一面倒太誇張 - 政治 藍軍志工團沉痛聲明！逼王辭不分區 - 政治 韓黑名嘴12字粗口嗆韓？這次網友看法竟一面倒！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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