國民黨總統參選人韓國瑜近日發言屢遭外界大作文章，國政顧問團總召張善政今天表示，這就是韓的個性，很多朋友問他為何支持韓，他認為選總統不是選聖人，韓國瑜偶爾講錯話，蔡英文總統則是讀稿機，對於底下人做錯事，蔡一句話不吭聲，這才更嚴重，建議從此格局來看，而非斤斤計較講錯話。

國政顧問團新增4個小組，除了把觀光從交通政策組拉出獨立成為一個小組，也增加體育、客家、原住民小組，分別推派前女籃國手錢薇娟、前行政院客家委員會主委劉慶中、前原民會主委林江義擔任體育、客家、原住民小組召集人。

張善政先前直指國政顧問遭蔡政府算帳，痛批綠色恐怖，且不再公布名單，被問到此時，張說，雖然台大與蔡英文辦公室都說沒有受到打壓，但當事人親身體會到，只是因為個人關係不願曝光，因此原則上僅公布召集人，其他成員盡量都不透露，除非當事人願意公開。

張善政直言，絕對存在國家機器，即使蔡英文辦公室發言人阮昭雄要他道歉，「我就說請你來告我」；他們對民進黨作風太不了解，怎麼會自己覺得民進黨不會動用國家機器，此地無銀三百兩，綠色恐怖絕對存在。

詢及前總統馬英九昨晚疑似因新北造勢被噓下台心結未解，避而不見韓國瑜，張善政說，自己人沒在現場，無法說馬是否是刻意，有時行程緊湊，提前離開或遲到，都是很平常的事情，平常心來看。

鴻海創辦人郭台銘今天馬不停蹄親送月餅給柯媽媽、前立法院長王金平，布局參選動作大，張善政表示，國民黨不見得因而分裂，如今國民黨態度清楚，應該不會，而且國政顧問團成員幾乎沒受到影響，郭陣營也沒接觸。

(中時 )