前立法院長王金平（右）、前行政院長陳冲（左）11日出席前內政部長李鴻源（中）「台灣必須面對的真相」新書發表並向他致賀。（姚志平攝）

在「台灣必須面對的真相」新書發表會中，前內政部長李鴻源致詞。（姚志平攝）

在「台灣必須面對的真相」新書發表會中，出席的時報出版社董事長趙政岷、前立法院長王金平、前內政部長李鴻源、前行政院長陳冲、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德、台開董事長邱復生一同合影留念。

(中時 )