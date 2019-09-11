李鴻源發表新書：台灣必須面對的真相 18:252019/09/11 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 在「台灣必須面對的真相」新書發表會中，出席的時報出版社董事長趙政岷（右起）、前立法院長王金平、前內政部長李鴻源、前行政院長陳冲、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德、台開董事長邱復生一同合影留念。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平（右）、前行政院長陳冲（左）11日出席前內政部長李鴻源（中）「台灣必須面對的真相」新書發表並向他致賀。（姚志平攝） 在「台灣必須面對的真相」新書發表會中，前內政部長李鴻源致詞。（姚志平攝） 在「台灣必須面對的真相」新書發表會中，出席的時報出版社董事長趙政岷、前立法院長王金平、前內政部長李鴻源、前行政院長陳冲、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德、台開董事長邱復生一同合影留念。 (中時 ) #院長 #董事長 #新書 #李鴻源 #陳冲 也許您會感興趣 推薦閱讀 職場達人－亞洲色彩國際企業有限公司創辦人兼董事長 周育瑾獨創量化技法 讓彩繪更簡單 04:102019/09/07 產業特刊 群園機構董事長呂崇民父辭世 蔡總統前往致意 17:082019/09/07 政治 家族內訌 美福飯店 爆董座之爭 04:092019/09/08 財經要聞 東元電機董座 獲智慧城市卓越貢獻獎 04:102019/09/09 投資理財 陳冲：中美貿易戰插曲 扯不清的老債券 08:552019/09/09 財經 馬雲卸任阿里巴巴小貸法定代表人、董事長 11:402019/09/09 財經 柯富仁請辭元太董座 總經理李政昊代理 17:452019/09/09 財經 馬雲卸任阿里小貸董事長 04:102019/09/10 全球財經 李鴻源：我們需要腦袋有東西、肚子有內容的總統 15:252019/09/11 政治 金安獎13年來首座特優 董事長宣布帶全體員工澳洲旅遊 18:002019/09/11 生活 政治熱門新聞 不演了？彭文正背書狂喊小英沒拿到博士學位！網嘆：GG - 政治 綠營要韓罷免自己 韓國瑜突然現身 - 政治 李鴻源：我們需要腦袋有東西、肚子有內容的總統 - 政治 - 工商 韓黑名嘴12字粗口嗆韓？這次網友看法竟一面倒！ - 政治 挺韓！黃捷父親獲獎惋惜未與韓「同框」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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