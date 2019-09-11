今年13日中秋節，南瑤宮特別舉行團圓慶中秋，限量發行彰化契子女證書。（南瑤宮提供／吳敏菁傳真）

來乎彰化媽做契子契女！彰化市南瑤宮近300年歷，彰化媽的契子女數十萬人，分散台灣各地，每年不少孝心信徒都會回來拜媽祖，感謝庇佑平安長大，今年13日中秋節，南瑤宮特別舉行團圓慶中秋，限量發行彰化契子女證書，藉由聚會契子女們聯誼再一起，並親近一生心靈的母親彰化媽。

這次活動，彰化市長、南瑤宮管理人林世賢將帶領舉行祈福典禮及聚會，祈許新加入的契子女們將來都能成為國家社會的菁英，造福人群，光耀門庭，原有的契子女藉著這個機會回來參拜彰化媽感謝媽祖常年的庇佑。

今年南瑤宮將特別限量發行彰化媽契子女的契子證書組合，包含含契子書、絭錢、精美珠寶袋、平安米及水與信眾結緣，象徵呷媽祖婆的水米平安順遂，爾後彰化媽契子女都有全新的證書珍藏。

廟方還準備彰化媽坐鎮的神轎，供善信大德躦轎腳祈福，當日認契，當場請填妥報名表每人結緣金300元，前300名贈送漂亮的個人專屬祈福吊飾，受理登記後1個月內會繡好芳名通知憑感謝狀領取。13日上午8點受理認契報名、10點祈福典禮。

南瑤宮表示，這次本次也會查詢契子女希望成立聯誼會弘揚文化及有興趣加入本宮的志工團隊的意願，將來一起來發揚彰化媽慈悲的精神。

(中時 )