2020總統大選將至，有政論節目利用網路大數據來將目前表態可能參選的總統候選人，結合歷史人物來看誰最有帝王相。當集請到行政院長蘇貞昌的女兒也是立法委員的蘇巧慧擔任來賓之一，當她聽到蔡英文被大數據說像哪個歷史人物時，她自爆其實蔡英文最像她，因為每次臉書要標記，都逼她要標自己是蔡英文，讓她笑出來。

由前主播郭岱軒與邱沁宜所主持的新政論節目，以大數據來分析政治人物像哪一個政治人物。（圖／高點電視台提供）

政論節目《高點NOW新聞》本週將借古鑑今，從歷史人物來看現代的政治人物，《中時電子報》獨家掌握到本集節目，行政院長蘇貞昌被說像宋朝名相寇準、台北市長柯文哲被說像織田信長、郭台銘像成吉思汗、韓國瑜像劉邦，蔡英文總統則被說「江青」，因為造型都是戴著眼鏡留短髮。

蘇巧慧（右2）自爆其實蔡英文總統最像她，因為每次臉書要標記人名都會叫她標記蔡英文。（圖／艾迪昇提供）

對此，立委蘇巧慧立刻緩頰說，蔡總統不像江青啦，是跟自己撞臉！蘇巧慧在節目中透露，每次臉書 po照片「人臉辨識」，電腦都會問她要不要標註蔡總統，「人工智慧認證」的像。她也大爆老爸蘇院長的料，說蘇貞昌平時在家會翹腳看HBO與外國影集。

大數據也顯示有網友曾說小英總統像武則天，來賓林昆鋒也鼓譟，武則天應該要像范冰冰吧！主持人郭岱軒也幫腔，賈靜雯也很辣，現場眾人哄堂大笑。邱沁宜則說印象應該是潘迎紫耶，獲得蘇巧慧「加1」，現場唱起主題曲「一代女皇武則天」。主持人加碼逼問有沒有可能「蘇蔡配」，蘇巧慧則立刻搖手，說「院長已經說過沒有意願啦！」

高點NOW新聞預告005 借古鑑今 預測2020誰最有帝王相

(中時電子報)