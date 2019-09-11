民進黨今召開中常會，發言人薛呈懿會後轉述，有關社會輿論高度關心陳明文常委於高鐵遺落現金一案，黨主席卓榮泰表示，對此總統也特別表示過意見，讓司法來調查更為清楚；希望陳明文擇期主動向廉政委員會說明，也希望廉政委員會，盡速有一個清楚的態度與程序。邱駿彥說，最快25日請當事人向廉政會說明。

民進黨立委、中常委陳明文日前300萬元在高鐵失而復得，引起社會譁然，還被寫入八點檔本土劇劇情裡；民進黨今中常會，卓榮泰主動向中常委報告此事。

卓榮泰說，目前這個案子是嘉義地檢署主動分案，也有其他部分人士提出告發。對此總統也特別表示過意見，讓司法來調查更為清楚，當事人有機會向社會更清楚說明，民進黨支持總統這樣的看法。透過司法程序來證明，也對社會各界進行充分的說明，這也是中常委陳明文負責任的態度。

卓榮泰主席表示，稍早也與陳明文有過接觸，今天陳剛好沒辦法出席會議，希望擇期主動向廉政委員會主委邱駿彥說明，也希望廉政委員會，在主委邱駿彥的指揮下，可以盡速有一個清楚的態度與程序。

卓榮泰說，第一是為了確保黨內廉政委員處理的機制明確存在，且運行良好；第二，針對社會現在關心的議題，民進黨採取正面受理的態度，讓國人清楚瞭解，民進黨是十分正式地來看待這個案子。

卓榮泰說，依照廉政會的處理程序，一般有類似、疑似的情形發生，都會主動調查，但本案還沒有立案調查，一旦立案之後，將來進行到起訴或審判進行時，廉政調查程序就會停止下來，等到法院進一步確判。

(中時 )