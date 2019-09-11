台北市長柯文哲2015年取消65至69歲健保費補助，但柯後來決定恢復。由於各界質疑只聞柯市府口頭承諾，未見具體時程表，今議會開議，這項政策也沒列入紙本報告中，被藍綠議員批評。剛剛柯文哲在報告時宣布，明年1月1日會恢復，但這項政策預計要編21億預算。

柯文哲2014年上任後，取消發放「齊頭式」重陽敬老金，接著修訂《老人全民健康保險自付額補助辦法》，將原本65歲以上、每月最高可領749元的補助資格，限縮至70歲以上、綜所稅率未達20％才能領。不過，北市府今年研議要恢復。

柯文哲剛剛在施政報告中宣布，明年1月1日要恢復健保補助。他說，當初之所以改成70歲以上才能領，是因為65歲以上人數一下增加太多，所以如果領取年齡若維持65歲，再過4年需要30億，而現在為了要恢復，明年大概要21億。

但柯文哲說，有鑒於他個人政治理念，資本主義國家有兩項仍要社會主義，就是教育、健保，不發重陽禮金但是拿去發健保補助，所以，即使這金額會上升很快，大概最後會到30億，仍預計明年1／1開始實施。

(中時 )