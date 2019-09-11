美國總統川普今天宣布開除白宮國家安全顧問、鷹派頭號戰將波頓，震撼華府政壇。長期力主美國採取強勢外交手段的波頓在這個圈子擁有數十年資歷，是新保守主義代表人物。

川普發文不到20分鐘，波頓（John Bolton）旋即在推特回嗆，說他不是被免職，而是主動辭職。

過去17個月，波頓在川普執政下動盪不安的白宮主宰國家安全政策。他一向是華府的頭號戰將，比美國任何其他高階官員更傾向於部署軍事力量。

當年力主入侵伊拉克的波頓不時倡議向伊朗和北韓宣戰，強悍作風備受爭議，前總統小布希（George W. Bush）甚至得繞過參議院，強行任命他出任美國駐聯合國大使。

波頓從小布希掌權的白宮卸任後，擔任起媒體評論員的角色，經常撰文批判前總統歐巴馬，也曾一度興起角逐總統大位的念頭。

此時的波頓，似乎已成了上個世代的人物，直到愛看電視的川普在福斯新聞頻道（Fox News）注意到他。

從地產大亨搖身成為總統的川普對健談的波頓印象深刻，儘管有報導說，川普並不欣賞波頓嘴上招牌的濃密鬍髭。

川普主張在國際事務上少插手，儘管兩人立場迥異，波頓仍加入川普團隊，成了他的戰鬥內閣。

川普5月表示：「他對諸多議題立場強硬，但那沒什麼關係。」

媒體報導，波頓與川普對阿富汗、北韓、伊朗與委內瑞拉的外交政策意見不合，是他丟官的導火線。

●阿富汗

川普7日投下震撼彈，說他邀請塔利班領袖到美國總統度假地點大衛營（Camp David）討論有關美國撤軍阿富汗的協議，但最終取消計畫。

波頓極力反對這類最高層級談判，自小布希時期，波頓就強烈支持在阿富汗和伊拉克部署軍隊，且畢生都大力抨擊對敵人讓步的舉措。

「華盛頓郵報」（WP）報導，波頓因大肆批評美國與阿富汗民兵組織塔利班的談判而遭排除在決策圈外，連美國撤軍草擬計畫都看不到。

●伊朗

波頓也強烈反對川普在美國與伊朗舉行高峰會的構想。波頓向來與伊朗流亡反對派關係密切，在他獲命擔任白宮國安顧問前不久，才在集會上告訴伊朗流亡反對派，他們會在「2019年前」共赴德黑蘭，慶祝伊朗政權更迭。

波頓2015年曾投書「紐約時報」（NYT），文章標題就大膽寫下：「要阻止伊朗轟炸，唯有轟炸伊朗」。

波頓上任不久，川普旋即宣布美國退出前朝歐巴馬政府與伊朗及列強簽署的核子協議，恢復制裁伊朗，波頓只差沒說美國正在尋求伊朗政權改變。

但川普日益表明對外交抱持開放態度。

川普甚至支持法國提議向伊朗提供貸款額度，還說他願意在無預設條件下會見伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。

●北韓

波頓也以對北韓立場強硬聞名，波頓上任前曾投書「華爾街日報」（WSJ），說美國有正當理由對北韓發動先發制人的攻擊。

波頓2003年作為國務院官員時，批評時任北韓領導人金正日是「殘暴的獨裁者」，北韓反罵他是「人渣」。

儘管如此，波頓仍陪同川普出席先後於新加坡及越南河內與金正恩舉行的高峰會，並敦促川普，在平壤沒有做出進一步承諾的情況下，勿同意任何協議。

川普6月在兩韓非軍事區安排第3次川金會時，便提早派波頓前往蒙古訪問，好讓他保持安全距離。

●委內瑞拉

波頓主張推翻委國左派領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），川普對委內瑞拉議題卻似乎愈來愈不感興趣。

美國和其他西方和拉丁美洲國家半年多前即拒絕承認馬杜洛政府的合法性，如今馬杜洛不僅仍掌權，還享有軍隊支持，反觀波頓已先丟烏紗帽。

川普愈來愈少談及委內瑞拉。多家媒體報導，川普私下責怪波頓，不滿他過度吹噓委國反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）會多麼不費吹灰之力就接掌政權。

(中央社)