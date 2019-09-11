矽品公司家扶佰元俱樂部成員劉旻杰（右一）連續5年發起「捐月餅送家扶」活動，今年募集到127盒月餅，讓弱勢家庭感受滿滿的祝福與溫暖。（王文吉攝）

北台中家扶中心接獲不願具名善心人士捐贈800箱文旦柚，受助家庭開心到場領取。（王文吉攝）

北台中家扶中心日前接獲不願具名善心人士，捐贈800箱文旦柚，加上矽品員工劉旻杰號召親友集資捐月餅，11日一早開放受助家庭領取，現場充滿濃濃過節氛圍。主任劉正文表示，許多弱勢家庭捨不得花錢買月餅、文旦，非常感謝善心人士捐助，讓中秋節充滿愛心。

35噸大貨車開進北台中家扶中心，社工們看傻了眼，動員20多名人，接力卸貨。劉正文表示，幾天前接到1位先生來電，說要送800箱文旦，我們覺得數量太多了，但對方堅持要送，除給弱勢家庭享用，建議義賣，之後告訴我們車幾點到，沒有留下大名，講完就掛電話了。

接到電話的社工半信半疑，隔天一早大貨車果然依約送來800箱鶴岡文旦，總計1萬6千台斤。劉正文說，同事大多都是女性，因為每箱是20斤，吃力搬到快昏倒。考量數量太多，分送350箱給食物銀行、恩友教會、新希望福利基金會等社福團體，留下100箱義賣。

另外，矽品公司家扶佰元俱樂部成員劉旻杰連續5年發起「捐月餅送家扶」活動，剛開始募集48盒，今年成長到127盒月餅，讓弱勢家庭感受滿滿的祝福與溫暖。黃阿嬤表示，因為要照料年幼的孫子，過年過節很少買應景的東西，非常感恩善心人士，讓他們也能過過中秋節。

北台中家扶中心開放受助家庭領取愛心文旦及矽品員工捐贈的月餅，現場充滿濃濃過節氛圍。（王文吉攝）

矽品公司家扶佰元俱樂部成員劉旻杰（右）連續5年發起「捐月餅送家扶」活動。（王文吉攝）

北台中家扶中心留下100箱文旦柚義賣，矽品公司家扶佰元俱樂部成員劉旻杰（左）率先認購。（王文吉攝）

(中時 )