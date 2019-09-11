中秋連假遊走馬瀨農場，還可以參加抽獎，獎品豐富。（走馬瀨農場提供／劉秀芬台南傳真）

中秋連假哪裡玩？台南市走馬瀨農場多元化經營，有遊樂設施、特技秀、餐廳、旅館、露營區，不僅可以在草原上觀星賞月，晚上還有燈光秀，9月13至15日連假期間享門票200元優惠，12歲以下同行兒童可免費入場。

台南市農會總幹事吳正仁表示，利用中秋節活動拉近親情、友情、愛情，出門踏青來走馬瀨農場在適合不過了，家族出遊享有12歲以下免費，13至14日住宿推出「2＋2專案」房價降1折，2人房的價格即可免費升等為4人房房型。另外，原價450元的露營位，前100格營位只要350元。

針對住宿旅客，中秋連假增加夜間活動，13至14日晚間8點至8點半邀請國外烏克蘭藝人特技秀演出，14日晚間7點20分及8點30分各進行1小時夜間觀星活動，除了賞月更可了解星象知識。

除了觀星賞月，走馬瀨農場每晚7點、8點、9點皆有「忠義天成」之台灣燈會主燈點亮半小時，藉由燈光投射，呈現園區不同風貌。

走馬瀨農場場長許哲鳴表示，凡入場遊客使用臉書打卡，即可參加抽獎，獎項有6項設施券、住宿5折券、紀念造型熱氣球等好禮。同時，活動期間還有親子趣味活動、烏克蘭特技秀、哈薩克飆馬特技秀及牧草饅頭DIY等項目。

走馬瀨農場除了有遊園車、射箭、單車、腳踏船、碰碰船、戲水世界及高爾夫球練習打擊、親子廣場及鄉村劇場等；飲食設有農委會輔導經營之田媽媽草香餐坊、穆斯林認證穆野風情餐廳、中式草原餐廳以及場內設有烤肉區；住宿則有蘭花會館、歐式旅館及渡假木屋館別，訂房請洽06-5760121＃1訂房組。

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