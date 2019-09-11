高鐵確定南延屏東，外界看法不一，行政院長蘇貞昌表示，高鐵南延屏東不但不會債留子孫而是建設留子孫。也是公平對待國人，讓每位國人都有安全快速回家的路。

蘇揆表示，國家對於建設考慮的都不在於什麼時候回本，而是在於這項建設是不是公平對待國人，這個建設是不是對於區域平衡對國力的提升有幫助，高鐵延伸屏東是一再希望推動西部高鐵、東部快鐵的最重要的關鍵 ，因為沒有屏東就沒有台東，連結起來才能讓台灣整個軌道建設升級，讓台灣國力向上提升，更有競爭力才有在世界一席之地。

他說，計算交通不能只算絕對的行車時間，還要計算等車轉車種種的不方便，當年鐵路電器化就是只到高雄，第一條高速公路只到鳳山，國民黨執政時就是重北輕南，建設都以高屏溪為界，就連通車12年的高鐵，當年國民黨也說這是廢鐵，還發起拒搭高鐵運動，結果現在高鐵一天載客18萬2000人，已經12年了，也該決定讓高鐵延伸到屏東，讓西部高鐵、東部快點早一點讓整體的軌道運輸提升。

至於外界指稱讓接駁的台鐵升級比高鐵延伸更佳，蘇揆則回應，只要問問屏東人，問搭高鐵的人就知道，建設當然可以有各種設計，但屏東等高鐵已經等12年了，蔡政府很努力，大家可以看到這幾年歲計賸餘去年高達1000多億，跟馬政府8年都是赤字完全不一樣，甚至於明年總預算歲入歲出是22年來第一次平衡，不但不會債留子孫而是建設留子孫。也是公平對待國人，讓每位國人都有安全快速回家的路。

(中時 )