桃園市長鄭文燦11日上《鄉民大會》，與藝人郭子乾所扮的蘇貞衝一起暢聊治理桃園的經驗，除承諾民眾改善客運誤點情況外，對於網搜熱門題目政治人物另一半，他也以自己太太林俞汝為例，不會過度出現，至於2024要不要選總統，他意有所指「我姓鄭（正），不姓副」。

蘇貞衝問，網友對於鄭文燦的熱搜是什麼？前兩名都是你的夫人，看起來夫人很低調，大家都很好奇，跟佳芬不太一樣，你們應該沒有買農舍吧？啊～不好意思啊，這個議題已經打完了，要不要說一下你的夫人啊？大家都很好奇，怎麼認識的？結婚多久了？會不會吵架？這些大家都很關心啦！

鄭文燦說，幸福的劇本是3天寫好，有政治人物的丈夫很辛苦，因為他是大家的，太太不會代表他出席活動，因為有公務人員個性，一板一眼，沒有太多的祕密，除了公事，鄭文燦也談到家庭的私事，他說小孩叫他是煮麵達人，他也會趁著晚餐或消夜時間，與孩子聊聊在學校的狀況。

而兩人對談不時提及參選總統的高雄市長韓國瑜，鄭表示，不該「吃碗裡看碗外」，談到先前韓造勢爆粗口「他奶奶的」，鄭直言「第一次聽到這個口頭禪，只有在電視劇聽過」，一般庶民不會講這種話，「不能教壞囝仔大小」。

蘇貞衝也代替鄉民發問，鄭文燦曾說當市長要專注，他也意有所指酸了郭台銘，「因為媽祖沒有托夢給我」，他強調，自己就是把市長做好、心無懸念，另外，韓國瑜先前爬樹視察登革熱，鄭文燦說「我沒有爬樹，但桃園市只有爬樹訓練」，還說「市長若沒學過，樹不能亂爬，會做錯誤示範」。

(中時 )