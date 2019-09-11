農曆8月15日是中秋節，在民間信仰中也是福德正神得道升天日，宜蘭縣五結鄉四結福德廟是以土地公為主神，廟方以近3000包白米堆疊成「中秋五穀大神龜」，不僅要用大神龜來酬神，秋節慶典儀式結束後也會將白米捐贈弱勢。

四結福德廟在1996年就有堆疊大神龜，當時使用的並非白米，而是中秋應景的柚子，但柚子不好保存及利用，對弱勢民眾來說，也不如白米實用，因此從2003年起開始採用白米堆疊大神龜。

廟方選擇五結鄉農會的五農米，使用近3000包5公斤與半公斤包裝的五農米，價值逾40萬元，並將白米堆疊成重達1.3萬餘台斤的「中秋五穀大神龜」，大神龜長9公尺，寬7公尺，今天（11日）廟方還為神龜舉行開光點睛儀式。

動員廟方20位工作人員，費時2日完成的大神龜，讓遠道而來的信眾嘖嘖稱奇，紛紛拿起手機拍照，四結福德廟主委高志肇表示，大神龜會在農曆8月15日前祭拜土地公，祭拜後白米會轉贈地方低收入戶、弱勢團體、長青食堂，發揮土地公仁民愛物、庇佑眾生的精神。

(中時 )