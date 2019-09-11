即日起至明年6月30日止，設籍雲林縣的65歲以上長輩都可到全縣24家驗光所配老花鏡片。（周麗蘭攝）

若要挑鏡框，可獲700元補助。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（後排右七）11日宣布全縣愛老眼鏡活動消息。（周麗蘭攝）

雲林縣府6月間獲無名氏人士捐贈免費老花眼鏡，縣長張麗善11日再宣布，即日起至明年6月30日止，設籍雲林縣的65歲以上長輩都可到全縣24家驗光所配老花鏡片，她表示，愛老眼鏡活動更重要的目的是藉此關心老者是否有青光眼、白內障等更大眼科疾病。

縣府表示，為避免長者在現場久候，活動採預約制，本人獲家屬先向具有「雲林愛老眼鏡」標章的驗光所或眼鏡行預約，再依時間攜帶身分證正本及影印本去驗光，可免費獲得一付愛老眼鏡區的老花眼鏡。

縣府指出，設籍本縣、43年次以前（含）民眾都可免費配一副，若選擇其他區的鏡架可補助700元，期限至到明年6月底前，經費用罄即停止。

張麗善表示，驗光可輔助了解長輩有無青光眼、白內障，若民眾單純老花眼也不要買便宜的老花眼鏡，不專業的眼鏡看不清楚會越戴越傷害，此一活動有合格的驗光師免費服務，若要配得更漂亮也可自由參加。

一名驗光師表示，外面販售的老花眼鏡是壓克力製，而非光學鏡片，不同度數的兩人共用一付老花是不對的，希望此一活動建立長者正確驗光、配鏡的觀念。

全縣配合此一活動的眼鏡行有斗六市寶島斗六民生南驗光所（5350552）、文光堂驗光所（5321281）、寶島斗六大同驗光所（5328655）、仁愛斗六民生驗光所（5321467）、仁愛斗六民生南驗光所（5371281）；斗南鎮寶島斗南驗光所（5964536）、仁愛斗南中山驗光所（5969800）、明揚眼鏡行（5955976）、全球驗光所（5963866）；虎尾鎮年青人眼鏡虎尾驗光所（6361563）、寶島虎尾林森驗光所（6329142）、寶島虎尾中正驗光所（6335396）、大虎尾眼鏡行（6336680）、仁愛虎尾林森驗光所（6366005）、仁愛虎尾中正驗光所（6363585）、蔡秉霖視光驗光所（6313886）；西螺鎮大雲林驗光所（5871766）、寶島西螺驗光所（5875505）；崙背鄉模範眼鏡驗光所（6961303）；北港鎮仁愛北港民主驗光所（7731815）、寶島北港驗光所（7822405）、北港易光驗光所（7825800）、勝興驗光所（7832062）；二崙鄉美寶島鐘錶隱形眼鏡行（5982264）。

(中時 )