核安第25號演習實兵演練今（11）日繼續在屏東恆春核三廠附近進行，重點是民眾預防性疏散與收容安置。原能會表示，演練目的是要檢視屏東縣核子事故區域民眾防護應變計畫，對於恆春半島狹長地形限制的疏散規劃妥適性。

此次演練是核三廠緊急應變計畫區3公里範圍內的民眾進行預防性疏散，屏155沿線里民也共同參與。當民眾接獲通知後，於各里集結點集合，搭乘政府安排疏散專車，前往40公里外的加祿堂營區進行收容安置，讓民眾實地了解避難收容處所的運作。

演習單位進而協助民眾檢視平時災防包，應先備妥內容物，以備緊急之需。而核安第25號演習於民眾規律配合收容安置演練後，宣告圓滿落幕。

原能會副主委劉文忠於視導演練後感謝參演人員戮力以赴、認真用心投入，使得實兵演練圓滿順利完成。也對屏東縣災害應變中心、國軍支援中心、輻射監測中心等單位，以及參與民眾的各項演練成果，一一給予肯定及鼓勵。

劉文忠強調：「沒有最好，只有更好！」核安演習不僅是單純的演習，也提供民眾實地了解政府應變作為與自我防護的機會。政府也可從民眾的角度提供更多的回饋，以精進全套核災應變作業。

(中時 )