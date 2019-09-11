貼文引發網友熱烈討論，有人附議店家服務態度差、也有人出面護航（圖片擷取自臉書社團「北斗小鎮大小事」）

近日有網友在臉書社團「北斗小鎮大小事」ｐｏ文指出，日前她到彰化縣北斗鎮知名乾麵店用餐時，前後坐不到３０分鐘就被店家趕，只因為她在滑手機，要離開時店家還告訴她以後不要再過來，讓專程來吃的網友滿肚子氣，店家則是低調不願受訪。

余姓網友在臉書上表示，日前她到北斗知名乾麵店用餐，前後用餐時間不到３０分鐘店家就來驅趕，只因為她在座位上滑手機，她表示當時所點的麵已經吃完，剩下湯而已，喝完湯隨即要走，又不是吃完佔位置賴著不走，讓她十分不解。

店家則低調表示，他們在這邊開業快十年了，如果真的像她說的這樣，早就客人被淘汰，每個人用餐習慣不同，做生意要翻桌率，小本生意一碗麵才３０塊，真的沒有辦法讓妳一直滑手機，每個人的觀點不同所以不予置評，並表示社會應該關注更多正面的事情，過了就算了，他們不在意，而貼文也引發網友熱烈討論，有人附議店家服務態度差、也有人出面護航；有人說「我常去吃ㄟ，也邊看手機邊吃，可是沒被趕過」、但也有人認為「開門作生意謙虛點不是很好嗎」。

附近店家則替業者說情，指麵店老闆夫婦平常的服務態度都很好，不像網路上說得這樣，而且東西乾淨衛生又好吃，平常也都有在做公益，應該是有什麼誤會。

(中時 )