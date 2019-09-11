郭參選牽動大局？蘇揆神回：繼續看下去 16:272019/09/11 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭參選是否牽動大局，蘇揆邀大家繼續看。(蘇揆臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海創辦人郭台銘送月餅，強化柯、王關係，外界好奇是否影響明年總統大選，行政院長蘇貞昌回應，情勢不明，欲知結果，「就讓我們繼續看下去」。 郭台銘參選動作頻頻，蘇揆下午出席第17屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮受訪時，引用類戲劇主持人盛竹如的招牌旁白，要大家耐心繼續看。 蘇揆說，選舉是動態的，任何人的任何動作都會影響原有的參選態勢，是好是壞因為現在情勢還不明，所以還在繼續觀察中，欲知結果如何，就讓我們繼續看下去。 (中時 ) #2020大選 #郭台銘 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 爭取藍委支持2020？郭幕僚：若有需要郭願站台 12:262019/09/07 政治 郭台銘會日媒 透露強烈參選總統意願 19:222019/09/07 政治 郭頻挖藍牆腳 藍委斥分化挑撥 01:122019/09/08 政治要聞 韓國瑜35萬人造勢宣示「準備好了」 郭台銘：祝福 13:282019/09/09 政治 郭台銘掀底牌 魏明谷籲「防台策略」 16:252019/09/09 政治 郭粉為何不如韓粉？蔡正元揭真相 09:182019/09/10 政治 林憲同告郭台銘背信 要求退黨道歉賠百億 11:042019/09/10 社會 傳郭台銘中秋節發退黨聲明 郭幕僚嚴正否認 12:292019/09/10 政治 許信良： 韓國瑜被棄保機會大於郭台銘 16:542019/09/10 政治 月餅藏詩「上天指路」 郭台銘考慮參選 11:072019/09/11 政治 政治熱門新聞 綠營要韓罷免自己 韓國瑜突然現身 - 政治 不演了？彭文正背書狂喊小英沒拿到博士學位！網嘆：GG - 政治 李鴻源：我們需要腦袋有東西、肚子有內容的總統 - 政治 - 工商 韓黑名嘴12字粗口嗆韓？這次網友看法竟一面倒！ - 政治 藍營黑韓群組曝光！孫大千一句反擊完勝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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