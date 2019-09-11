鴻海創辦人郭台銘送月餅，強化柯、王關係，外界好奇是否影響明年總統大選，行政院長蘇貞昌回應，情勢不明，欲知結果，「就讓我們繼續看下去」。

郭台銘參選動作頻頻，蘇揆下午出席第17屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮受訪時，引用類戲劇主持人盛竹如的招牌旁白，要大家耐心繼續看。

蘇揆說，選舉是動態的，任何人的任何動作都會影響原有的參選態勢，是好是壞因為現在情勢還不明，所以還在繼續觀察中，欲知結果如何，就讓我們繼續看下去。

(中時 )