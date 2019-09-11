民進黨今召開中常會，會中也邀請台南市長黃偉哲的弟弟，也是淡江大學整合科技與戰略中心執行長蘇紫雲以「國防經濟之效益評估」為題專案報告，發言人薛呈懿會後轉述民進黨卓榮泰聽取報告後裁示，國防自主是為了強化國家戰力，確保國家安全，本應是跨黨派之共識。遺憾的是，無論就武器國造，或是軍購相關議題，在野黨經常杯葛相關提案。國防議題，實不應被視為政治攻防上的籌碼。

此外，薛呈懿會後轉述，會中通過9月18日召開中執會，討論議決第10屆區域立法委員徵召提名人選。

薛呈懿轉述卓榮泰表示，蔡英文總統執政期間，將國防航太產業，列入5＋2創新計劃。透過政府的力量，除了要帶動了本土國防產業的民間動能，更提升了台灣自主的防禦能力，例如國機國造、國艦國造。誠如報告中所提，國防產業不僅有保家衛國的效果，更有經濟上的效益。

卓榮泰說，除可創造就業機會，更可提升台灣產業的多元性，讓國防產業不再是一個被壟斷的產業，還可同時增加新創公司在國防採購中參與的機會。預估在5＋2創新計劃裡的國防產業，可以創造6萬9千多個就業人次的機會。

他指出，值得一提的是，台灣第一架國機國造的原型高教機已經完成研發，即將出廠。而第一艘台灣自製的潛艦，將在2024年下水，2025年正式成軍。

卓強調，沒有強大的國防，就沒有國家安全可言。國防自主的強化，更是強大國防的核心。民進黨堅信，唯有全力以赴，爭取總統連任，本黨國會過半，才能持續強化台灣的國防自主，守護台灣的安全與主權。

(中時 )