921大地震到今年滿20年，在災後擔任921重建會執行長的黃榮村，最近出版《921震後20年紀事以及核電爭議與全球氣候變遷》一書，從重建會執行長的角度切入，描寫當時重建過程的種種現象及遭遇到各種瓶頸難處，並呼籲將當時患難與共情感擴散社會。

黃榮村在這本書的自序如下：

921這個災難魔術數字，已經成為台灣集體記憶的一部分，就像二二八、四六、八七、與八八一樣，每到這個日子就是要靜下來想一想，不只是要回憶過去，更要看向未來。

對我來講，921假如剛好來到十周年或是二十周年，總覺得有責任好好坐下來寫一些文字或講些話，至少交代兩個要點，一個是從921的救災與重建經驗中，我們究竟學到了什麼防救災經驗可以交給下一代，來當為建設韌性城鄉與韌性社會的參考；另外一個則是，如何將台灣在大災難中令人感動的患難與共情感，擴散到社會的每個角落，讓台灣在下一個大災難出現時，得以更快凝聚這種患難與共的情感，讓它發展得更為強大，協助大家度過難關。

921之後世界上發生了很多更大規模的天然災難，有些是地震、風災水災，有些則是台灣比較陌生但威力無窮的海嘯。整個地球更面臨著百年內一定會發生的海平面上升災難，台灣不可避免的，也很快會捲入這個全球氣候變遷所帶來的困境之中，出現能源供應短缺、核電廠爭議、西部海岸區域遷移、與國土規劃等問題。本書將這些問題彙總在一起，分輯編列，每一件事都與台灣面臨的災難有關，從過去到現在，一直連往未來，希望大家一起來正視它們並謀對策。

(中時 )