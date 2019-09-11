又見恐怖情人！台中楊姓男子因不滿王姓女友要求分手，向對方提出復合卻遭拒絕，竟趁著王女返回兩人住處拿取物品時，趁機綑綁王女雙手、以繩索勒住她的脖子，並挾持王女到汽車旅館、揚言要「同歸於盡」，所幸王女機警脫困，台中地院依妨害自由罪判楊男5月刑期、緩刑2年。

判決指出，去年8月間，原本與楊姓男子（41歲）交往並同居的王姓女子提出分手要求，並約定9月間要返回同居處拿取自己的私人物品，當天王女搭高鐵到台中，楊男則前往高鐵站接王，接著將車停靠在偏僻路段的路旁，提出復合要求卻遭拒絕。

被拒絕的楊男氣憤下，竟拿出預藏的膠帶、繩索綑綁住王女、還搶走她的手機，接著以繩索勒住王女脖子，揚言要同歸於盡，並將王載到汽車旅館內、限制行動長達4小時，最後王女佯稱同意復合並取得手機，才透過LINE定位找友人協助脫困並報警。

楊男事後坦承犯行，也與王女和解，但台中地院認為，楊男因感情糾紛就恐嚇、綑綁前女友，還控制對方行動自由，依妨害自由判他5月刑期，緩刑2年。

(中時 )