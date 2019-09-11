民進黨立委陳明文在高鐵遺失300萬元現金，公職人員財產申報卻沒有現金的部分，是否為陽光法案照不到的陰暗角落？法務部政務次長蔡碧仲對此沒有明確回應，僅表示，公職人員財產申報法中有「申報日」的規定，至於細節部分，由廉政署說明。

蔡碧仲指出，現金申報有一個「申報日」的規定，在申報日那一天，包括本人、配偶、子女，一個人有一百萬元，如果超過一百萬，就在在申報日那天去申報，目前這個問題的細節，由廉政署來說明。

蔡碧仲說明陳明文財產申報現金申請日程序。(張孝義攝)

(中時 )