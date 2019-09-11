陳明文未申報現金？蔡碧仲：有申報日規定 16:322019/09/11 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對於陳明文財產申報沒有現金部分，蔡碧仲僅表示法有「申報日」規定，細節由廉政署說明。（張孝義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委陳明文在高鐵遺失300萬元現金，公職人員財產申報卻沒有現金的部分，是否為陽光法案照不到的陰暗角落？法務部政務次長蔡碧仲對此沒有明確回應，僅表示，公職人員財產申報法中有「申報日」的規定，至於細節部分，由廉政署說明。 蔡碧仲指出，現金申報有一個「申報日」的規定，在申報日那一天，包括本人、配偶、子女，一個人有一百萬元，如果超過一百萬，就在在申報日那天去申報，目前這個問題的細節，由廉政署來說明。 蔡碧仲說明陳明文財產申報現金申請日程序。(張孝義攝) (中時 ) #申報 #現金 #規定 #公職 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 部位逾1兆歐元 歐洲、中東非企業囤積現金 04:092019/09/07 全球財經 柯志恩服務處成立 馬到場被問郭：依黨規定辦理 14:052019/09/07 政治 6條香腸20萬 瑞士旅客闖關遭重罰 17:532019/09/08 社會 「國民體育日」有功體育人員受表揚 肯定他們的傑出貢獻 17:522019/09/08 生活 績優小螺絲及民政人員 獲表揚掌聲響起 19:482019/09/08 生活 陳水扁踩紅線上台開講 盼「一邊一國」拚三席不分區 20:542019/09/08 政治 踩紅線 扁站台致詞力拚3席不分區 04:102019/09/09 政治要聞 感謝有你 南投表揚體育人員 04:102019/09/09 地方新聞 南市國宅暗夜起火 獨居老婦灼傷 10:242019/09/10 社會 有你們真好 男子命懸一線感謝警消及時救援 17:242019/09/10 社會 社會熱門新聞 辣妹貪看美景 腳滑駭人畫面驚悚曝光 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 超狂正宮！買報紙頭版叫爆乳小三滾 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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