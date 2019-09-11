你是抹茶控嗎？綠茶和抹茶一不一樣你知道嗎？衛福部食藥署給了答案，抹茶粉與綠茶粉的原料皆為「綠茶」，但製程上略有不同。農委會茶葉改良場副場長邱垂豐接受媒體訪問後表示，據他所知，台灣並沒有生產抹茶的技術，「台灣販售的抹茶產品，如果茶粉產地為台灣，很可能就是綠茶」。

抹茶與一般綠茶有何不同？選購抹茶又有哪些該注意的事項？以下幾個問題為你解答常見的抹茶疑問。

製作抹茶的茶葉會特別挑過，只使用春茶，香氣較佳、苦澀物也較少。（圖片來源：pixabay）

Q1：抹茶只是把綠茶磨成粉？

A：製作抹茶的茶葉會特別挑過，只使用春茶，香氣較佳、苦澀物也較少。專精茶葉研究、中正大學通識教育中心兼任助理教授許偉庭進一步解釋，用來製作抹茶的茶葉還會在採摘前先覆蓋一段時日，減少太陽照射，使苦澀物質不容易產生。也因此，製作抹茶的茶葉與一般綠茶相比，略有甘味。

製作方式上，抹茶和綠茶一樣都是茶葉摘取後蒸製，不過，抹茶在蒸製完後並不進行揉捻，而是將茶葉烘乾、將葉脈除去，只留下葉片的部分，以石臼碾碎成粉末狀。

Q2：聽說抹茶比綠茶營養，是真的嗎？

A：這是真的。抹茶粉是整片茶葉研磨而成，在營養的攝取上，會比其他種類的茶葉更為完整。

振興醫院營養治療科營養師涂蒂雅指出，如果以同樣是日本茶相比，每100克的抹茶有蛋白質29.6克，含量高於煎茶的24.5克。抹茶含420毫克的鈣質，高於玉露的390毫克。鐵質上，抹茶每100克有17毫克，同樣超過玉露的10克。

再者，相較於只喝茶葉的茶湯，抹茶的特點在於能獲得茶葉的完整營養。許偉庭說，脂溶性維生素A、D、E、K在抹茶中可以全部釋放出來；另外，像兒茶素、茶多酚等抗氧化成分，也因為是整片茶葉磨粉沖泡，含量會比綠茶要多。

還有研究指出，抹茶含不少膳食纖維，約為菠菜的52.8倍、芹菜的28.4倍。

如果茶葉驗出農藥，抹茶攝入的農藥量會較多。（圖片來源：pixabay）

Q3：喝茶擔心有農藥，抹茶也有農藥疑慮嗎？

A：如果茶葉驗出農藥，抹茶攝入的農藥量會較多。許偉庭解釋，在茶園管理很完善的情況下，綠茶和抹茶都不用擔心農藥殘留的問題。不過，一旦茶葉發生農藥超標的情況，由於抹茶是整片磨粉沖泡飲用，而泡茶只是喝茶湯，因此，飲用抹茶時喝下肚的農藥也會比茶葉多。

Q4：喝抹茶會不會睡不著？

A：其實抹茶咖啡因含量並不低。茶葉種類、生長環境、烘焙程度、製作過程......都會影響咖啡因的含量。許偉庭表示，抹茶使用的是茶葉是嫩芽，加上光照時間少，咖啡因含量會比其他茶葉來得多。

另方面，抹茶是將整片茶葉磨成粉，咖啡因釋出也較一般茶湯更多。《一天喝3杯咖啡會健康》作者安中千繪依照《日本食品標準成分表》數字換算之後表示，100公克抹茶所含的咖啡因含量，是紅茶的三倍以上，甚至還高於咖啡。

Q5：如何分辨是否是天然、無添加的抹茶？

A：從香氣、沉澱物及顏色來看。許偉庭說，在正規的日本茶道裡，抹茶除磨製的茶葉粉末外，不再添加其他成分，但是賣場裡的抹茶隨手包、即溶包卻不一定，因為抹茶沒有太多的味道，只有茶的香氣，可能會有廠商為讓口感、味道比較好，摻入奶粉或糖，購買時不妨仔細閱讀成分表。

他還提醒，抹茶在沖泡後，狀態應該是稀的，並且因為抹茶粉是不可溶解的物質，久放之後，粉會沉澱下來。若是沖泡後感覺濃稠，粉質與水融合均勻，則要懷疑是添加了糊精。

許偉庭也強調，購買抹茶時要注意呈色。天然抹茶在顏色的表現上並不會非常鮮艷。他說，抹茶所呈現的綠色如果顏色太鮮豔或太深，都有可能是色素使然。

Q6：抹茶跟什麼最速配？

A：抹茶唯有跟紅豆是最佳搭檔。由於抹茶未經烘焙，完整保留茶葉本身的寒性，所以不適合胃部容易不適，或手腳冰冷的人飲用。中醫建議，煮抹茶時加入一小撮紅豆，能減少抹茶本身的涼性，也較不容易造成刮胃的現象。

而許多女生最愛的抹茶拿鐵，分析顯示，每100cc的普通抹茶、綠茶熱量頂多22卡，但添加了糖與牛奶的抹茶拿鐵，熱量卻可達前者的10倍之多。

台北馬偕紀念醫院營養師趙強也曾在《康健》中提及，抹茶本身仍稍有苦味，業者常添加更多糖、奶油、奶精或香精以提升口感，人們以為是喝茶養生，結果卻是愈喝愈肥。（圖片來源：pixabay）

台北馬偕紀念醫院營養師趙強也曾在《康健》中提及，抹茶本身仍稍有苦味，業者常添加更多糖、奶油、奶精或香精以提升口感，人們以為是喝茶養生，結果卻是愈喝愈肥。

想吃進抹茶的營養，不妨來一碗宇治（抹茶）金時（紅豆）吧！

(中時電子報)