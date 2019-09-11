女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》發文，指樂高玩具可讓小孩安靜，也可是算計另一半暗器。（圖/《Costco好市多商品經驗老實說》）

美式大賣場好市多（Costco）商品樣式多，價格便宜，吸引許多人前往搶購。有女網友在臉書社團分享一款超神玩具，直呼該玩具可讓家中屁孩安靜半小時以上，還可當暗器暗算另一半（老公）。網友說，「樂高真的是治孩神物」、「這個踩到真的痛」。

原po昨逛台中好市多時，看到一整組的樂高積木，開心的在《Costco好市多商品經驗老實說》分享及發文說，「台中，快來買，不熟悉樂高的版友問：這可以幹嘛？答：可以讓屁孩安靜半小時以上、可以激發孩子的想像力、可以刺激孩子手部的細部動作，最重要的是，可以當暗器暗算另一半（老公）」。

文章一出立刻引起瘋狂搶購，還有網友提問說，「高雄有嗎？」、「中和有沒有？」、「台南還有嗎？」、「我需要、新北市買的到嗎？」、「昨晚6：00 去新竹店說賣完了」、「昨天有網友說新莊店有，我跑去看結果撲了個空」。

還有網友說，這玩具真的可以讓小孩安靜2小時以上都不是問題，「樂高真的有好多小孩超愛」、「樂高真的是治孩神物」、「打去好多店都沒有，不知道何時才會再進貨」還有網友說，「這個踩到超崩潰」、「自己踩到會抓狂」、「真的，痛到無法言語的程度」。

更多網友留言，「踩到真的超痛，會忍不住想罵髒話，當老公不乖時就偷偷拿一塊放地板」、「取代算盤的好東西」、「晚上睡覺的時候鋪在地板，另一半睡覺起來上廁所，就可以聽到慘叫聲」、「算盤不好買、主機板不好拆、鍵盤太平不刺激，買樂高是唯一選擇」。

網友在《Costco好市多商品經驗老實說》分享及發文。（圖/Costco好市多商品經驗老實說臉書）

(中時電子報)