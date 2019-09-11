愛樹團體研判，9棵移植的樹木嚴重傷殘、死亡率很高，沒死也只能免強苟活幾年時間。（高雄愛樹人提供／袁庭堯高雄傳真）

位於大順路旁、正在興建的義享天地，10日遭民眾檢舉以「斷頭、斷根」粗暴手法移植9棵路旁行道樹，也引發愛樹團體批評。高雄市政府養工處表示，該路段路樹有嚴重竄根、破壞人行道的問題，廠商移植時沒按規定報請市府監督、遵守植栽移植作業規範，將對廠商開罰。

養工處表示，該路段人行道由廠商申請人行道共構捐建認養，人行道將進行退縮設計。原本種植於人行道上的9棵掌葉蘋婆與黑板樹，也有嚴重竄根、毀壞路面的情況，原本計畫交由廠商移植至養工處樹木苗圃，並於退縮地上新植15株喬木。當時便要求廠商雇用優良園藝廠商，並遵守高雄市植栽移植作業規範，須維持良好樹型、確認樹木移植後保活。但廠商沒有遵守規定，養工處將依高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例，對義享天地開罰。

愛樹團體批評，廠商移植的手法相當殘暴，簡直是砍樹。直徑30公分以上的枝幹被齊頭式的修砍，根系也是被怪手隨意扯斷、樹皮嚴重破損、沒有任何土球包覆，研判樹木嚴重傷殘、死亡率很高，沒死也只能免強苟活幾年時間。

愛樹團體也強調，目前市府對於此類胡亂移植或修剪樹木的作法缺乏罰則，呼籲市府應規劃專家委員會審核評估，同時兌現韓國瑜選前承諾、成立森林城市發展委員會，保護樹木不再因不當移植受損害。

(中時 )