移民署苗栗縣服務站與專勤隊，11日前往育達科大與外籍學生提早過中秋，藉機向外籍生宣導法令及個人權益。〔苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真〕

移民署苗栗縣服務站與專勤隊，11日前往育達科大與外籍學生提早過中秋，請外籍學生吃柚子。〔苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真〕

中秋節將近，移民署苗栗縣服務站及專勤隊，結合苗栗縣政府勞工及青年發展處，11日前往育達科技大學與外籍學生提前過中秋，由於外籍學生不諳我國法律，所以苗栗服務站主任王驥還特別向外籍生宣導在台就學及實習的相關法令及權益，移民官員並請外籍學生吃柚子，讓學生融入秋節文化中。

移民署苗栗縣服務站指出，政府推動「新南向人才培育推動計畫」以來，即積極提升台灣與新南向國家的教育交流，並鼓勵優秀的外籍學生來台就學，大專院校外籍學生比例逐年成長。去年在台大專院校就學及研習的越南籍學生有1萬2,983人，比前年增加了4,951人，成長幅度有62％；而修讀學位的人數則有7,854人，佔整體來臺就學外籍生13％比例。

苗栗縣服務站基於苗栗縣內外籍學生增加，特別在秋節前夕，與苗栗縣專勤隊及苗栗縣政府勞工及青年發展處，前往外籍學生較多的育達科技大學，探視外籍學生，除致贈小禮物給外籍學生外，也藉此機會宣導外籍學生在台就學及實習相關法令及權益包含勞動基準法、就業服務法令等。

苗栗服務站並向外籍學生宣導，如有發現外來人口從事非法行為或工作上遭受剝削的情事，可向移民署各縣市專勤隊報案，並請他們提醒在母國的親友，來台時絕對不要攜帶豬肉類食品以免觸犯我國法律，期望透過這次的關懷活動，能使社會各界給予外籍學生更多的關心。

(中時 )