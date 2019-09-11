本土劇肌肉男藝人周長輝持毒遭逮 坦承吸食否認販賣 16:282019/09/11 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (林郁平攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 常在本土劇擔任臨時演員的31歲男藝人周長輝，11日遭警方在其新北市三重住處查獲5小包安非他命、吸食器等，當場被逮捕帶回警局偵辦，周男坦承吸食毒品，但否認販賣毒品，警方刻擴大偵辦中。 警方表示，7月初偵辦一起毒品案時，犯嫌供稱毒品來自周長輝，警方溯源追查，今天中午持搜索票前往周住處進行搜索，當場查獲安毒等贓證物。 周長輝。(翻攝自周長輝臉書) 周長輝曾在本土劇中擔任臨時演員，也擔任模特兒工作，臉書上常PO出健美身材、關懷癌童等照片，不料卻因染毒被逮。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時 ) #警方 #周長輝 #偵辦 #毒品 #住處 也許您會感興趣 推薦閱讀 綁母女拍裸照劫財 工廠老闆二審判刑10年半 07:552019/09/08 社會 強盜傷人 萬華警澄清無匿報 04:102019/09/08 社會新聞 金門急診室暴力 檢方分案偵辦 13:062019/09/08 社會 長興化工董座住宅劫案 警方逮兩嫌 13:252019/09/09 社會 警方護駕助神威夜巡 嘉義城隍贈加菜金致謝 16:462019/09/09 社會 惡男酒後持鐵椅砸老阿嬤 關起來！ 20:172019/09/09 社會 紐約市警局辣警參訪樹林警分局 04:102019/09/10 地方新聞 大學生打工 代運海洛因遭判9年牢獄之災 11:042019/09/10 社會 大樓拋救命紙條 警方急封鎖後傻眼 11:292019/09/10 時事 月圓人團圓 阿兵哥返家前警方這樣叮嚀 13:492019/09/10 生活 社會熱門新聞 辣妹貪看美景 腳滑駭人畫面驚悚曝光 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 超狂正宮！買報紙頭版叫爆乳小三滾 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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