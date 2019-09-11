常在本土劇擔任臨時演員的31歲男藝人周長輝，11日遭警方在其新北市三重住處查獲5小包安非他命、吸食器等，當場被逮捕帶回警局偵辦，周男坦承吸食毒品，但否認販賣毒品，警方刻擴大偵辦中。

警方表示，7月初偵辦一起毒品案時，犯嫌供稱毒品來自周長輝，警方溯源追查，今天中午持搜索票前往周住處進行搜索，當場查獲安毒等贓證物。

周長輝。(翻攝自周長輝臉書)

周長輝曾在本土劇中擔任臨時演員，也擔任模特兒工作，臉書上常PO出健美身材、關懷癌童等照片，不料卻因染毒被逮。

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(中時 )