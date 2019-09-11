▲縣府為了中寮「環鄉道路」拓寬工程在清水村集會舉辦道路拓寬說明會。（楊樹煌攝）

▲中寮「環鄉道路」拓寬的起點從南中寮和興村投26線將一直拓寬至北中寮清水村投22線。（楊樹煌攝）

地方爭取多年的中寮「環鄉道路」，首期工程核定後，縣府決定排除萬難，再力籌近3億元配合款，趕在9月底前提案，讓總工程費近14億元的拓寬工程1次到位，完成全線拓寬。

南投縣長林明溱與立委馬文君今11日在中寮鄉清水村集會舉辦的環鄉道路拓寬說明會上，面對滿場熱切期待環鄉道路成拓寬的鄉親做上述表示。

立委馬文君強調，她和林縣長對地方大小建設從不爭功，但很感謝林縣長扛起環鄉道路地方配合款籌措的重擔，她定會在立法院極力爭取降低第2、3期工程配合款額度，讓縣府有限財源，能全面照顧全縣其它鄉鎮的需求。

縣府工務處出，8月6日中央核定中寮環鄉道路首期工程，2.4公里拓寬工程4億400萬元，縣府須負擔7千600多萬元配合款，2、3期工程再拓寬6公里134公尺，還要9億8,000萬元，3期總工程費高達13億8,000多萬元，縣府必須籌措的地方配合款將增加到近3億元。

林縣長表示，從南中寮和興村投26線連通北中寮清水村的投22線的中寮環鄉道路打通，是10幾年來鄉民殷盼，經馬文君、許淑華在立法院交通委員會全力督促，上個月好不容易才核定首期工程，現要趕緊提報後續工程，好讓中央在11月核定，雖然縣府籌措配合款不易，但為了鄉親需要，再困難縣府也要把錢找出來。

中寮鄉長廖宜賢說，非常歡迎也感謝中央要1次核定全線環鄉道路拓寬工程，但希望中央能比照高鐵延長至屏東高達600億元經費，卻不要地方任何配合款，廖鄉長說，其實近3億元地方配合款，對中央來說是很小很小的錢，但對偏鄉窮縣而言則是大數目的巨款。

(中時 )