2019關子嶺溫泉美食節21日正式開跑，為推廣在地溫泉、美食，台南市觀旅局邀來正妹藝人夏語心站台，並拍攝宣傳照、影片代言。（台南市觀光旅遊局提供／莊曜聰台南傳真）

2019關子嶺溫泉美食節21日正式開跑，為推廣在地溫泉、美食，台南市觀旅局邀來正妹藝人夏語心站台，並拍攝宣傳照、影片代言。（台南市觀光旅遊局提供／莊曜聰台南傳真）

2019關子嶺溫泉美食節21日正式開跑，為推廣在地溫泉、美食，台南市觀旅局邀來正妹藝人夏語心站台，並拍攝宣傳照、影片代言。（台南市觀光旅遊局提供／莊曜聰台南傳真）

2019關子嶺溫泉美食節將於21日正式開跑，為推廣全台開發最早的泥漿溫泉、在地美食及特色景點，11日台南市觀光旅遊局在關子嶺舉辦記者會行銷，並邀來正妹藝人夏語心擔任形象代言人，包括南市吉祥物魚頭君、小楓、小泉一起站台暖身，力推3大主題活動，邀民眾共同迎接泡湯季節到來。

台南關子嶺是全台聞名的溫泉區，泥漿溫泉是其一大特色，南市觀旅局表示，關子嶺地區的遊客人數自2016年起，年年突破100萬人次，泥漿溫泉特色在2018年還獲交通部觀光局評選「全台10大好湯名泉冠軍暨南湯首選溫泉區」，近年來溫泉季活動也提前到夏、秋舉行，串連冬、春旺季，推廣四季都能泡湯的健康遊程。

南市觀旅局指出，3大主題活動各有特色，包括連續4年舉辦的「火王爺夜祭巡行」，已成為活動期間重要祭典，今年還加入台灣燈會的大鵬金翅鳥花燈，以及來自日本青森縣弘前市的睡魔花燈，21日晚間將在寶泉橋公園亮相，當天下午還有「吉祥物同萌會」，精彩可期。

往年在大成殿廣場的浴衣走秀，今年則改變型態以「浴衣野餐納涼日」呈現，搭配野餐達人布置大賽，開放30組民眾報名，參賽隊伍除可獲得野餐好禮福袋外，還有機會獲得最高5000元的獎金。

9月21日到10月20日溫泉季期間都有假日市集，包括上百件繽紛浴衣體驗、農特產品展售、手作學堂DIY等各類活動，還有無人機付費體驗及光雕建築投影展演等，內容豐富，詳情可上「2019關子嶺溫泉美食節」活動網站或「台南旅遊網」查詢。

2019台南關子嶺溫泉美食節，夏語心代言。（莊曜聰攝）

(中時 )