國民黨中常委李德維彙整蘇內閣政策買票簡表。（黃福其／攝）

國民黨中常會今天針對行政院蘇內閣近來狂撒錢政策買票，彙整13項共計近800億元，要求行政院為施政不力公開道歉，並派員赴監察舉發。黨主席吳敦義指蘇貞昌當年外號「輸真慘」，如今成了「散財童子」，裁示立院黨團好好監督質詢，黨中央將派員赴監察院舉發。

據國民黨發言人歐陽龍轉述，李德維等15位中常委今天在中常會提案，指民黨執政三年多來毫無政績，敗選者聯盟行政院蘇貞昌院長上台以來，身為法律人、中央政府最高行政首長，卻無視國家法律規範，違法亂紀肆無忌憚政策買票，大選前夕狂撒新台幣近800億元，要求行政院為施政不力，公開向國人首道歉，並應積極彙整相關部會資料，於適當時機派員赴監察院舉發。

歐陽龍說，13項包括印花稅、老舊計程車汰換補助等等，共計近800億元。

歐陽龍轉述，黨主席吳敦義說，他當立委時，蘇貞昌有個外號「輸真慘」，是敗選者聯盟其中之一，也是九合一選舉敗選者聯盟的首席代表，敗選不思反省，現在為了明年總統及立委選舉，花人民的錢不手軟，不到半年增加800億，蘇貞昌應稱為「散財童子」。

吳說，上次蘇當行政長任內，推正名運動就花了3千多萬元，包括中正紀念堂改民主紀念館，中正機場、中華郵政、中國石油改名等等，如此前科累累的散財童子。他責成立院黨團在總質詢時好好質詢，國家不是沒錢、財政不是拮据，所以才作年金改革嗎？這八百億多出來錢從哪裡來？是否完成法令程序？黨中央會適時派員向監察院舉發。

(中時 )