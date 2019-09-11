頭份市長羅雪珠〔左1〕11日邀請市內長輩們彩繪柚子。〔頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

中秋將近，頭份市公所為了讓市內長輩們多一項生活樂趣，11日上午在頭份市農會6樓老人文康中心，舉辦柚子彩繪DIY活動，讓長者在活動中發揮自我創作及想像力，充份展現長輩們的繪畫天份。

苗栗縣頭份市公所是在11日上午9時在頭份市農會6樓老人文康中心，舉辦「中秋柚子彩繪DIY活動」，共有150位長輩報名參加，活動邀請教育部樂齡教育講師劉秀蘭擔任這次活動指導老師，同時並有30位野薑花愛心協會志工到場協助活動進行。

頭份市公所表示，過去老人文康中心的秋節活動大多舉辦桌球及撞球等動態性質比賽，今年則不同已往，改採靜態性質的柚子彩繪課程。希望長者可在活動中盡情發揮自我想像力，創造出獨一無二的作品，並可將完成的作品帶回家和家人分享、同樂，現場氣氛和樂融融。

頭份市公所並在活動結束後，提供會員每人一份應景的禮品，祝福長輩們中秋佳節快樂。

(中時 )