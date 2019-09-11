失戀、失業，或是壓力爆表的時候大哭一場，除了發洩和紓壓，對健康也確實有許多益處，其中包括瘦身。

「比起大笑或睡覺，大哭一場反而更能紓壓，」日本「眼淚老師」吉田秀文（Hidefumi Yoshida）專門教人怎麼哭對身心最有益，這門課在日本大受歡迎，「如果一星期能哭一次，就能擺脫生活中的壓力。」

吉田本來是高中老師，2014年開始在日本各地學校和企業開課，提倡眼淚的好處。日本2015年祭出新政策，規定企業必須進行「壓力檢查」，隨時檢視員工的壓力程度，讓吉田的課程更受歡迎。他說哭不一定是有傷心事，反而應該創造機會讓自己哭一場，像是透過看電影、看書，或聽音樂來釋放眼淚。其他專家也認為哭至少有以下好處：

研究證實眼淚不只能紓壓，還有益健康。（圖片來源：pixabay）

1.放鬆、紓緩情緒

2014年的研究顯示，哭能啟動副交感神經，幫助人放鬆，因此能紓壓、鎮定、穩定情緒。2008年美國南佛羅里達大學（University of South Florida）的研究也認為，哭泣對於振奮情緒的功效，比抗憂鬱藥物還好。研究中有近90%的受試者表示哭過之後感覺較好，只有8%表示心情更糟。

透過哭釋放壓力後，人體能回到較平衡的狀態，包括體溫、血壓都較規律正常，甚至有研究顯示能減少發炎。

2.減緩疼痛

研究發現哭能釋放催產素與腦內啡，緩解壓力和焦慮，讓人覺得較快樂，進而減少生理與心理的痛楚。

3.減重

科學家發現眼淚中包含能提高可體松濃度的物質。可體松是一種壓力荷爾蒙，容易造成腰腹脂肪的堆積。一旦我們不再壓抑情緒、放聲大哭，這些會提高可體松濃度的物質跟著排出，體內可體松濃度進而下降，身體也得到訊號，認為壓力狀態解除，所以不再需要囤積脂肪。

大哭一場能讓身體認為壓力狀態解除，不再需要囤積脂肪。圖片來源：pixabay）

不過對減重有益的眼淚僅限情緒性的落淚，因濕潤眼部而自然分泌的淚液、或因疼痛而產生的反射性淚液都不算在內。

研究更指出晚間7點到10點間哭效果最好，所以如果你打算談分手或欣賞悲劇電影，選擇這個時段或許能多消除一些脂肪。

4. 排出有毒物質

生化博士弗瑞（William H. Frey ）發現哭能降低體內錳的濃度。錳是左右情緒的關鍵物質，眼淚中的錳濃度是血清的30倍，透過大哭排出後，有助穩定情緒。

同一份研究也指出，就像吐氣、流汗、排泄一樣，哭能幫助身體排出有毒物質。因此長時間逞強忍住不哭，反而讓有毒物質在體內堆積，導致壓力及高血壓、心臟病等風險增加。

研究證實眼淚不只能殺菌，還能排出體內有毒物質。（圖片來源：pixabay）

5.殺菌

眼淚中含有溶菌酶（Lysozyme），溶菌酶能直接擊潰細菌頑強的細胞壁，在5至10分鐘內殺死90%～95%的細菌。2011年的研究顯示，眼淚的抗菌力強大，甚至能對抗炭疽病這類高危險性傳染病。

6.暫時改善視力

眼球缺水的時候，視力通常較模糊。而眼淚由淚腺分泌後，不但能滋潤眼球，還能沖走灰塵污垢，達到暫時提升視力的效果。

資料來源：The Sun、Forbes、Medical News Today

(中時電子報)