現年24歲的志尊淳，近期以電視劇《女子的生活》、《女王的天堂餐廳》，以及電影《帝一之國》廣為台灣觀眾熟知，這回他加盟新片《大叔之愛電影版》，在片中飾演男主角田中圭的後輩，更對田中貌似有淡淡情愫。

志尊淳在片中表現出難以忽視的存在感，尤其在網友盤點「兩大經典爆笑場面」當中，他的演出更有畫龍點睛笑果，一幕「三溫暖大亂鬥」場面，只見田中圭、林遣都、吉田鋼太郎、澤村一樹、志尊淳全都脫到只圍一條毛巾，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

片中一幕三溫暖裸身大亂鬥引發話題。（采昌國際多媒體提供）

也因為導演讓演員們即興演出，這反而讓志尊淳有點無所適從：「導演就是設定要我傻呼呼地衝進烤箱，我就索性用『哇！好厲害的胸肌！』來炒熱氣氛。雖然這段在電影中滿短的，但其實那場戲也拍了快要3分鐘。我一開始先摸田中圭的胸肌，接著又是對林遣都襲胸，澤村接著成為下一個目標，我只記得我當時一直在摸胸肌。」電影在台上映中。

(中時 )