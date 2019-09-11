民進黨台中市議員江肇國批評，台中市長盧秀燕參訪歐洲許多察地點與參訪目的不符，對市政不用心，不了解台中地方特色也沒有願景。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕為期10天的歐洲考察11日結束返台，民進黨市議員江肇國批盧許多考察地點與參訪目的不符，對市政不用心，不了解台中地方特色也沒有願景，借鏡國外成功經驗是好事，但團隊沒做好功課，出訪只剩觀光、遊覽的功能；台中市府新聞局長黃國瑋強調，盧此行與荷蘭烏特勒支市、阿梅爾市簽署國際交流合作備忘錄，成功推動城市外交，更赴具代表性的官方及民間機構，作為市政推動重要借鏡，將讓台中市政耳目一新。

江肇國指出，盧秀燕出訪英國與荷蘭考察循環經濟，但參訪行程多與目的不符，也和盧市長的施政作為脫鉤，質疑盧多次抹黑綠、柳川的水利局長參訪倫敦泰晤士河，作為未來綠、柳川河岸活動的借鏡，盧卻取消所有綠、柳川的活動。

「泰晤士河是條運河，盧市長卻拿來與都市區排的綠、柳川相較，令人難以理解」，江肇國抨擊，盧秀燕考察可容納9萬人的倫敦溫布利足球場，但台中巨蛋僅可容納1萬5000人，足球園區也僅可容納6000人。

江肇國說，盧秀燕到國王十字車站考察周邊都市更新的成果，盼作為舊城再生及鐵路高架化後橋下空間規畫依據，但盧上任至今，不僅大車站計畫沒有下文，綠空鐵道進度也大幅延宕，舊市區的大小活動與建設幾乎已經停擺，難怪施政滿意度始終低迷。他提醒盧，先對城市的未來有規畫與藍圖，選擇正確地方去考察，才會有所成效，替台中真正加分。

對此，新上任的台中市府新聞局長黃國瑋表示，盧秀燕不僅與荷蘭烏特勒支市、阿梅爾市簽署國際交流合作備忘錄，成功推動城市外交，為雙方關係寫下新頁，同時安排前往具代表性的官方及民間機構，8天內完成27個參訪行程，作為市政推動重要借鏡。

他強調，盧秀燕此行特別前往英國商務、能源和產業戰略部，交流循環經濟，打造台中成為永續城市，此外，參訪倫敦溫布利球場，借鏡台中巨蛋場館設計及營運模式，前往泰晤士河借鏡綠柳川發展、荷蘭肉品屠宰場推動北區肉品市場遷建，「將讓台中市政耳目一新！」

黃國瑋指出，台中各項市政均在推動，包含老人健保恢復補助造福22萬長者、財政部評比台中市上半年招商六都第一；盧秀燕訪歐行程，不僅奠定城市外交基礎，對於多項市政也累積具建設性的經驗，將作為後續台中市政推動的重要依據，市府虛心接受各界建言，會繼續努力推動市政，讓市民看見成果。

(中時 )