大千醫院呼籲，烤肉因注意食材保鮮與避免攝取過多油膩、辛辣食物，烤熟後盡快食用。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

中秋節將至，民眾呼朋引伴相聚烤肉，不忌口盡情狂歡但也因此常引起腸胃疾病，大千醫院提醒，避免暴食、過油過辛辣飲食、作息不正常並注意食材保鮮以及烤熟與否。苗栗縣政府農業處也呼籲，勿食用來路不明的肉類，並嚴格把關肉品來源。

大千醫院指出，中秋假期前後易發生胃食道逆流、消化不良、急性腸胃炎及膽結石發作等腸胃疾病。後龍診所肝膽腸胃科醫師林德福提醒，中秋節烤肉應避免飲食及作息不正常，像是暴食、攝取太多油膩、辛辣的食物及攝取高糖分或酒精性的飲料。肉片、海鮮等食物保鮮也相當重要，須避免靜置於在室溫下，且食材沒有烤熟易引發嘔吐、腹瀉、發燒等急性腸胃炎症狀。

另外，縣府農業處為調節中秋肉品需求，已延長屠宰作業時間，並成立聯合查緝小組，避免不肖業者伺機違法屠宰，違者將依畜牧法裁罰2萬元至10萬元罰鍰，並呼籲民眾選購前務必注意肉品的期限與產地，認明有屠宰衛生檢查合格標誌，切勿食用來路不明的肉類。

(中時 )