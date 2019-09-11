黃宥嘉評論梁靜茹離婚事件。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！Youtube）

情歌天后梁靜茹近日證實和趙元同9年婚姻告吹，昨(10日)《新聞挖挖哇》討論到此議題，醫師黃宥嘉認為梁靜茹仍是個相當聰明的女生，她拿梁靜茹與甄珍相比，婚後發現老公不OK就斷捨離，傳趙元同因關掉餐廳，至今有欠款，黃宥嘉說一般傳統觀念女人會為了「同甘共苦」這個名聲撐下去，但梁靜茹選擇離開，「我其實是為梁靜茹喝采！」

梁靜茹日前證實已和老公簽離婚協議書，媒體報導梁靜茹曾抵押房產，讓老公投資事業，但最後沒賺錢，梁靜茹經紀人說：「已經分開不多說細節」，趙元同則沒回應。對此，鄭弘儀在《新聞挖挖哇》表示，自己不清楚趙元同的財力，但許多媒體寫到他都會加上富商頭銜，反問：「如果你是富商，你怎麼會開餐廳還需要老婆資助呢？」好奇夫妻財務狀況。

黃宥嘉說，以梁靜茹的身分與財力，需要探討的是若另一半疑似有外遇又投資不順，為何女人總要榨乾自己最後一滴血來支援丈夫，她認為多半與傳統觀念有關，呂文婉則補充，自己聽過一個例子，有些名女人為了「頭銜」壓力，私下為另一半做面子、金援對方，最後連贍養費都自掏腰包。

黃宥嘉表示：「我覺得她（梁靜茹）就跟甄珍一樣聰明」，發現枕邊人不值得依靠便選擇離開，她看出梁靜茹應該也是因為這點選擇離婚保護自己，很多女人會為了同甘共苦這類評價死撐，甚至把自己所有積蓄補進去，最後害慘自己，見此，黃宥嘉說：「所以我其實是為梁靜茹喝采，到此為止」。

(中時電子報)