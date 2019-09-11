PANDORA在華山文創園區打造「＃WhatDoYouLove」體驗展，是網美的熱門打卡點。（PANDORA提供）

PANDORA在華山文創園區打造「＃WhatDoYouLove」體驗展，是網美的熱門打卡點。（PANDORA提供）

PANDORA「＃WhatDoYouLove」體驗展美麗又甜蜜的限量點心。（PANDORA提供）

PANDORA在華山文創園區打造「＃WhatDoYouLove」體驗展，以一片浪漫粉紅襯托珠寶之美。（PANDORA提供）

華山文創園區又多了一處打卡聖地，深受小資女喜愛的丹麥輕珠寶品牌PANDORA即起至22日在華山文創園區中1A館舉辦「＃WhatDoYouLove」粉紅體驗展，打造一座浪漫唯美的粉紅色城堡，包括示愛電話亭的影音互動、霓虹吉他和摩托車等，粉紅甜品吧台還供應雞蛋糕、粉紅冰棒和飲品，更讓人愛不釋手。

PANDORA的「＃WhatDoYouLove」粉紅城堡分為Passions．People．Places三大主題，走進象徵品牌的皇冠O造型大門，即被搶眼的粉紅球池吸引，彷彿回到孩童時期，錯落空間的霓虹吉他、摩托車讓人忍不住想把玩一番，而示愛電話亭則可留下愛的告白，下載音訊即可送給所愛的人永久珍藏，十分有趣。

Pandora「＃WhatDoYouLove」粉紅體驗展

展期： 9月12日至22日

地點：華山文創園區中1A館

今天晚上PADORA舉辦體驗展開幕派對，邀請劉以豪、宋芸樺和鍾瑤出席，搶先感受PANDORA粉紅之愛的魅力。

(中時 )