郭蔡美英將於12日宣誓就職市議員。（摘自郭蔡美英臉書）

桃園市府11日通過109年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，經過3個月籌編審議，歲入編列1,104億800萬元，歲出編列1,242億3400萬元，歲入歲出差短138億2600萬元，預計9月25日開始審查明年度預算，而桃園市議會12日將舉行市議員郭蔡美英的遞補宣誓就職典禮。

游建華表示，109年度桃園市總預算案歲出編列1242億3400萬元，較108年度增加97億2302萬元，主要原因為社福人口成長、少子女化對策計畫及公共建設高峰期，至於歲出項目以教育科學文化支出最高，編列483億6875萬元，占38.93％；資本門支出所占比例則為25.19％，在6都中較高。

主計處長林世杰表示，按政事別分析，以教育科學文化支出編列483億6875萬元，占38.93％居首位；經濟發展支出編列233億1154萬元，占18.77％為第2位；社會福利支出編列210億3347萬元，占16.93％，居第3位。

而在軌道建設方表，包括捷運綠線、中壢延伸線、捷運棕線、鐵路地下化等項目，合計編列51億6586萬元；在路平、瓶頸道路打通與道路闢建計畫，編列36億1251萬元；在河川整治、汙水及雨水下水道系統等水環境建設，編列30億524萬元。

(中時 )