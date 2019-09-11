口述記憶總是能提供人們另一種歷史觀點，國家電影中心今在其官方youtube頻道及圖書館影視隨選系統公布最新口述歷史影像成果精華版，訪談經歷台語片時期的6位資深影人，包括林福地、李玉芬、蔡揚名、林嘉義（導演林摶秋之子）、洪慶雲及林贊庭，分享親身經歷、口述紀錄下過去台語片時期電影產業風貌與變革。

本次一共公布6位影人訪談，包含拍攝知名電視劇《星星知我心》的林福地導演，以及台語片小生、後開創臺灣黑社會寫實風格電影始祖的蔡揚名導演，兩位分別分享其在台語片、國語片等不同電影時期的經歷；林摶秋導演所創立湖山製片廠及玉峯演員訓練班出身的資深演員李玉芬女士，更與林摶秋導演次子林嘉義先生一同重返製片廠遺址，回憶演員訓練班的課程安排，也從兩人對談中側寫林摶秋導演樣貌。

兩位國寶級資深攝影師洪慶雲與林贊庭分別分享其進入農業教育電影公司（簡稱農教，中影前身）的經過與訓練，以及日後分別與潘壘、辛奇、白景瑞等導演合作的拍攝經歷。豐富有趣的訪談內容，讓人如臨現場，重回當年「台語片好萊塢」的繁榮盛況。

(中時 )