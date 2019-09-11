現代人愈來愈注重健康飲食，讓不經油炸的「即時拌麵」異軍突起，為搶攻「即時拌麵」商機，萊爾富與排隊名店「銷魂麵鋪」，首度聯名推出「大師兄銷魂乾拌麵」，全台限量20萬碗，估計可望帶動相關鮮食業績成長20%。

據食工所ITIS《2018年食品產業年鑑》數據顯示，2017年台灣整體CVS鮮食市場，規模為556億元， 其中主食類占整體規模約200億，飯類55%、麵食類30%、便當有15%。加上聯名商品狂潮湧現。

萊爾富也積極跨領域合作，繼今年7月與「鬍鬚張」聯名推出「鬍鬚張乾拌麵」後，9月再力推新品，首次與有文青系麵舖稱號的排隊名店「銷魂麵鋪」，合作推出「大師兄銷魂乾拌麵」聯名新品，內容物包括Q彈麵條、溏心蛋、雞胸肉片，及大師兄獨家特調醬油及辣油，入口麻而不死辣。

萊爾富補充表示，「大師兄銷魂乾拌麵」醬料，為手工製作，有別於市面上用機器大量生產，所以每日生產批量有限。即起至10月8日止，購買「大師兄銷魂乾拌麵」(售價79元) 加10元，可得到Hi-Life Original，或伊藤園的指定茶飲。

(中時 )