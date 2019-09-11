演員東出昌大因高顏值加上189公分身高成為日本藝能界搶手明星，但他卻曾因為面癱、肢體僵硬，多次被網友狠酸：「就像一根木棒在念台詞。」他在新片《信用詐欺師JP》不惜徹底自毀身高和顏值優勢，化身卑微工具人大展搞笑功力，反差萌讓網友大呼顏質詐欺，甚至形容他是阿部寬第二。

長澤雅美（右）讚東出昌大像大哥哥一樣體貼。（傳影互動提供））

東出昌大與長澤雅美、小日向文世演出《信用詐欺師JP》聯手行騙天下，東出昌大為戲狠甩高富帥招牌形象，被霸道長澤雅美當小弟使喚，為了取得目標信任，還頂著藍綠色怪假髮和藍綠色制服在香港街頭送外賣，大熱天加上奇裝異服讓他吃不消，狼狽模樣絲毫不隱藏，劇組透露：「每一次喊卡他就熱到馬上脫衣服！」

儘管在戲裡受盡委屈，東出昌大戲外卻非常體貼劇組，下戲後還會自備酒水邀請大家到家裡開趴，獲得長澤雅美大讚：「東出非常溫柔，儘管比我和小日向年輕，卻更像我們的哥哥一樣。」詐欺金三角的好情誼讓新作火花更有看頭。

(中時 )