基隆市2部小巴疑違規行駛，誤判高度，卡在迴車塔動彈不得， 引人發噱。（議員楊石城提供／許家寧基隆傳真）

基隆市2部小巴疑違規行駛，誤判高度，卡在迴車塔動彈不得， 引人發噱。（議員楊石城提供／許家寧基隆傳真）

基隆市2部小巴疑違規行駛，誤判高度，卡在迴車塔動彈不得， 引人發噱。（議員楊石城提供／許家寧基隆傳真）

糗了！前往基隆Keelung地標觀景臺必經的迴車塔，今天下午3點多2部基隆市公車小巴士疑誤判高度，違規抄捷徑違規行駛，卡在車道內動彈不得，市議員楊石城說小巴士為向市府租用的考察車輛，入口都有限高2.2米高度警告，直呼「很離譜！」

「華興街上山替代道路迴車塔」是中山區居民上下虎仔山捷徑，11日下午兩部小巴士行經中山二路65巷，俗稱「大船入港」的迴車塔時，發出碰一聲很大聲響，車輛就卡在迴車塔，議員楊石城獲報前往關切，發現違規行駛的竟然還是市公車。

楊石城表示，該路線並非公車行駛路線，大型車輛必須從健民街腰繞至大德社區，就他了解，為考察行程向基隆市公車處借用巴士，強調迴車塔入口都有限高2.2米車輛通行，為何市公車還會闖入並卡在迴車塔，派車單位應說明為何犯這種罕見錯誤。

位於中興社區的迴車塔為5層樓建物，構造有如立體停車場，以螺旋狀構造克服高低落差，供汽、機車通行，上行繞16個彎、下行則繞12個彎，特殊造型還曾吸引電影取景，是民眾通往虎仔山、基隆地標景觀臺及港西國小的快速通道，相當便利。

(中時 )