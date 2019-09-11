高雄市長韓國瑜今(11)日出席高雄市108年度資深暨特殊優良教師表揚大會，其中一名國小優良教師是以「黑韓」聞名議員黃捷的父親--黃智璋。黃智璋認同韓國瑜照顧高市弱勢兒少的政策，不諱言支持韓國瑜；原本，黃智璋希望從韓國瑜手上領到獎狀，但他的獎項是由教育局長頒發，未能與韓國瑜「同框」，讓他感到婉惜。

黃捷以黑韓質詢聞名，獲得「白眼女神」封號。但黃捷檯面上反親中，但其母親卻在大陸做生意，賣茶葉賺人民幣；說一套做一套而遭痛批。今日黃捷父親黃智璋獲頒優良教師躍上新聞報導。其實，黃捷父母的政治立場是偏藍，黃智璋在今日亦坦承支持韓國瑜。所以，黃捷當初參與太陽花學運時，父母「覺得參加學運已經很不得體、更何況是選舉，一開始是不贊成的。」

黃捷台獨立場、黑韓質詢帶來家庭成員曝光，但黃智璋仍表示「我是很開放的人，女兒做什麼都支持，我給他非常大空間」，「我希望他做他自己，不要綁手綁腳，做好份內工作就好」。

(中時電子報)