14、15日在府前廣場有馬利歐快閃運動樂園，歡迎大家來參加瑪利歐派對以及瑪利歐兄弟等遊戲。（桃園市新聞處提供／甘嘉雯傳真）

吉祥物ㄚ桃、園哥將輪番為全運會宣傳。（市府新聞處提供／甘嘉雯傳真）

市府行銷全國運動會，14日起一連2天將在府前廣場打造快閃運動樂園，引進瑪利歐網球、瑪利歐派對以及最經典的瑪利歐兄弟等遊戲，結合全運會桌球、跆拳、自由車等運動項目供民眾互動遊戲，新聞處歡迎大家把握中秋連假來玩，一起和超級瑪利歐過中秋。

超級瑪利歐首次「出國」與城市合作，就來桃園市參加全國運動會宣傳活動，除了有瑪利歐網球、瑪利歐派對以及瑪利歐兄弟等遊戲體驗，還包括大家最熟悉的過關城堡、星星磚塊或是化身瑪利歐從水管鑽出來，各種遊戲經典場景都將搬來府前廣場。

多個城市吉祥物如ㄚ桃、園哥、阿弟阿妹、嘟嘟園長、美美、阿貴、乖乖、香蕉人等，都將輪番上場與民眾互動，而為全運會創作熱血主題曲「自己人」加油大使「鼓鼓」，也將出席14日的活動開幕式，現身桃園首唱主題曲，詳情可上「桃園事」臉書粉絲團https：／／www.facebook.com／tycgnews／查詢。

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