為鼓勵台灣新創接軌國際，經濟部中小企業處將世大運選手村場域活化為「林口新創園」，鏈結新創公司所需資源及專業輔導，10日舉辦「智慧場域」主題徵案發表會，邀請13家來自不同產業的新創業者激盪腦力，集智打造智慧城市。

林口新創園今年7月起舉行「智慧場域」主題徵案，共有20多家新創業者參與，最後評選出13間，10日起連續3周進行提案發表，並邀請台灣、英國的新創育成加速器提供專業輔導。

林口新創園指出，本次提案包含補教、醫療、失智篩檢、旅宿管理以及垃圾管理等面向，主題十分多元，期望以林口新創園為中心點，將方圓兩公里打造成微型智慧城市的試行場域，提供新創公司尋找營運模式。

昨提案發表會上，太暘科技發表Osa智慧診斷，以居家血氧機檢測睡眠呼吸，並透過app和數據分析，幫助醫生更快速、完整診斷睡眠呼吸中止症；另外唯一的外國團隊雙雙，則從城市市容著手，研發感測器安裝在垃圾桶頂端，當紅外線偵測到垃圾桶滿時，就能通知管理中心迅速收拾。

林口新創園表示，通過徵案活動的業者，將可以獲得林口新創園輔導並落地試行的機會，藉由和其他業者及專業評審激盪想法，找尋更理想的營運模式，共同邁向智慧城市的目標。

(中時 )