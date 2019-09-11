對於前總統陳水扁再度表示「選總統」一事，法務部政務次長蔡碧仲表示，每個人都有權利選總統；對於扁違規一事，蔡碧仲說，這個部分由台中監獄視情況與扁互動，由中監依職權認定。

前總統陳水扁近日一再就「上台講話」等部分向法務部強烈喊話，並表示「不要逼我選總統」。對此，蔡碧仲表示，任何人都有權利選總統，他午睡時也有朋友打電話告訴他「考慮要選總統」，所以任何人都有權利選總統。

至於扁一再違反中監的「四不」規定，違規部分將如何處理？蔡碧仲說，有關阿扁的事情，執行機關在中監，就阿扁的行為與中監的規定，中監會詳細依職權去認定。

扁一再踩紅線，中監卻沒有任何處置，是否受到壓力？蔡碧仲說，他在立法院也多次被委員問到，他沒有任何的壓力，他在花蓮時也一再強調依法行政，擔任政務次長，是他職責所在，也是依法行政，沒有任何壓力，就像這陣子外界給他這麼大的壓力，他認為自己沒有做錯事情，要有什麼壓力呢？所以，人只要在職責上克盡本分，哪有什麼壓力可言？

(中時 )