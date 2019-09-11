藝人連晨翔（左）化身愛心行動店員。（7-11提供）

7-11把愛找回來公益募款平台革新再出發， 2019年以「OPEN! LOVE」展現全新公益品牌概念，延續過去30年來結合「人、店、服務」的公益策略，串聯集團內部資源，協助公益團體募款、捐物與推動公益服務。今年首次與CITY CAFE跨界規劃「愛的行動咖啡車」，將展開一個月的全台巡迴，期望透過一杯有溫度的精品咖啡，喚醒民眾愛心行動力。

「愛的行動咖啡車」，設計公益活動專屬立體造型貼紙，大型創意募款箱等，自9月10日起至10月12日，於全台舉辦6場愛心咖啡募款活動，陸續巡迴台北、台中、高雄、屏東、花蓮等縣市的人氣觀光景點，其中包含10月舉辦的屏東的台灣設計展，與台北時裝週 ╳ VOGUE 全球購物夜，藉此讓更多設計、時尚圈人士共同付出愛心。

除全台巡迴做公益外，也首創結合百萬YouTuber、LiveMe直播平台，並邀請藝人連晨翔化身愛心行動店員，呼籲大眾關注弱勢議題。而過去透過門市募款箱，與ibon募款認捐服務，累計至今與上百個公益團體合作，募款金額超過40億元新台幣。

(中時 )