《天下民調》調查全國縣市首長施政滿意度，倒數第1至第3分別為高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲。民進黨北市議員洪健益11日在議會上送了16字紙條給柯文哲，寫著「敬陪末座、專心市政、回歸正道、市民之福」，柯文哲竟辯「我沒有末座啊，最差的在選總統耶！」

洪健益批評，根據雜誌滿意度調查，北市竟然滿意度敬陪末座，柯文哲是第1個。未料，柯文哲竟回應「我沒有末座啊，最差的在選總統耶！」聞言，洪痛批柯文哲「你要不要臉啊？這種話你都講得下去，你從國小到大學都第一名！」接著他追問，是否確定不選總統？柯文哲坦言，來不及準備，洪健益說，那就拜託回歸市政。

民進黨北市議員陳慈慧質問，柯在2014年施政滿意都名列前茅，《天下雜誌》今年調查卻是倒數第3？柯文哲說，這顯示極端氣候政治在柯文哲身上，看到最大的現象，就是一下子暴漲、一下子暴跌。陳再問「能不能將剩下3年半市政做好坐滿、心無旁鶩？」柯說，可以啦，但這民調奇怪，老實講「民調越來越難解讀」。

陳慈慧指出，柯文哲臉書粉專8月10日有210萬多個讚，但昨天已剩197萬個讚，1個月掉了將近13萬多個讚。柯文哲回應，趙少康的節目有講，台灣面臨極端政治，30天掉了13萬，顯示台灣政治版圖愈來愈不穩定，我們要思考面對極端「氣候」，如何能建造穩固的社會。

陳慈慧詢問，柯文哲感覺和郭台銘關係不錯，今早還一起去拜廟，而市府顧問蔡壁如10日說「柯文哲會全力輔選郭台銘」，意思是否自己不選2020，全力支持郭選？

柯文哲說，正確講法應該是，他從沒說要選，是大家一直說他要選，他沒那個實質規畫。至於是否全力支持郭？柯表示「不要說全力啦，應該是說比較支持。」

(中時 )