旗山區廣福社區發展協會代表高雄市參加衛生福利部在台北市張榮發基金會辦理的「街坊出招7」社區防暴創意競賽全國決賽，展現社區推動防暴宣導的成效，並以異國文化與在地特產香蕉及毛豆作為防暴推展元素，勇奪第三名佳績，玩創意也展現公私協力推展防暴成果。

廣福社區位處旗山郊區，為高齡及少子化的農村社區，就業機會有限，年輕人多外出謀生，留在社區的新住民成了家庭照顧與經濟重要支柱。

去年旗山區發生新住民因家庭情感糾紛造成嚴重的社會事件，致使社區居民開始思考暴力事件原因，了解異國文化、語言與觀念認知差異所造成的影響。

廣福社區發展協會因此從多元種族融合活動著手，運用異國融合好滋味繪本、親職教育課程，帶領社區居民及學童認識社區環境、繪製安全地圖，並結合大富翁桌遊寓教於樂，希望從認識與尊重異國文化開始，拉近人與人間距離，進而增加關懷、降低衝突，達到預防宣導及社區支持的目標。

此次廣福社區與來自全國各地的社區切磋交流，廣福獲全國決賽第三名的肯定，展現高市推動社區防暴宣導紮根工作的成果，也期許高雄市有更多的社區能起而效尤，投入防暴工作。

(中時 )